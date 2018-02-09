В Подмосковье пенсионерку опоили и скинули с моста ради квартиры

В Серпуховском районе за убийство пожилой женщины задержаны два местных жителя. Мужчины сознались в содеянном и рассказали подробности преступления.

Об исчезновении жительницы Протвино в полицию сообщила ее соседка. Она забеспокоилась, потому что женщина на протяжении недели не выходила из квартиры и не открывала дверь.

Правоохранители вышли на след 34-летнего судимого машиниста экструдера и 33-летнего предпринимателя. Они рассказали, что совершили преступление с целью завладения двухкомнатной квартирой жертвы.

По словам задержанных, они пригласили женщину прокатиться на автомобиле в Калужскую область. Доверчивая пенсионерка, не подозревавшая о страшных намерениях мужчин, согласилась. Во время поездки злоумышленники угощали ее спиртными напитками.

"Остановившись на мосту через реку Протву в Калужской области, мужчины предложили потерпевшей подышать воздухом. Когда женщина вышла из машины, они, схватив ее за руки и ноги, перекинули через перила моста в воду с высоты примерно десять метров. Увидев, что тело женщины всплыло и поплыло вниз по течению, мужчины уехали", – сообщает ГУ МВД России по Московской области. Тело погибшей пока не найдено. Расследование продолжается.

Аналогичное преступление ради недвижимости произошло в Ростове-на-Дону. Местная 22-летняя жительница организовала убийство старшей сестры, чтобы завладеть общей квартирой в одиночку. Коварный план исполнил ее жених.