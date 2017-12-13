Соцработница организовала убийство 93-летней блокадницы из Мариинки

В Петербурге задержали социального работника. Ее обвиняют в организации убийства 93-летней блокадницы.

Нина Мацина, работавшая в Мариинском театре, была задушена мужчиной, которому открыла дверь сотрудница благотворительной организации, ухаживавшая за пенсионеркой. По версии следствия, Галина Гасанова заметила, что у Мациной отложены деньги на собственные похороны. Скопленную сумму пенсионерка хранила на карточке.

Злоумышленница решила присвоить деньги блокадницы и подговорила двух своих знакомых убить ее. "20 ноября она открыла дверь в квартиру соучастнику, который задушил женщину. Еще один мужчина следил за окружающей обстановкой", – приводит Life.ru слова представителя главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Убийцы обыскали квартиру блокадницы и похитили банковскую карту и старинную фотографию известного певца с автографом. При этом деньги злоумышленники так и не получили: они забыли узнать у своей жертвы ПИН-код от карточки.

Ранее Dni.Ru писали, что в Санкт-Петербурге 18-летний юноша убил свою родственницу – старейшую из остававшихся в живых блокадниц города. Злоумышленник изрезал пожилых женщин ножом. Первыми тревогу подняли соседи, которых встревожил тот факт, что пенсионерки перестали выходить на улицу.

Прибывшие стражи порядка обнаружили в однокомнатной квартире тела 98-летней и 64-летней женщин с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что одной из погибших была заслуженная труженица блокадного Ленинграда Екатерина Павловна Богданова. В следующем году она планировала отметить 100-летний юбилей. Женщина была одной из старейших жительниц города, перенесших фашистскую осаду.

Вскоре был задержан главный подозреваемый – 18-летний правнук Богдановой и внук второй погибшей женщины Даниил Гринев. Молодой человек проживал в одной квартире вместе с престарелыми родственницами.

По версии следствия, в конце апреля юноша поссорился со старушками и набросился на них с ножом. Преступник нанес им множество ударов холодным оружием, целясь в лицо и туловище. Бабушки от полученных ран скончались на месте. После этого злоумышленник забрал имущество погибших и скрылся. Тела жертв нашли только через несколько дней после убийства.