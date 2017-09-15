Вор забил старушку молотком из-за трех тысяч рублей

В Архангельской области 56-летний мужчина убил молотком 78-летнюю женщину. Следователи установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру к пенсионерке, забрал три тысячи рублей и попытался скрыться. Однако вернувшаяся домой старушка поймала вора, Flashnord.

Когда женщина потребовала отдать ей деньги, грабитель напал на нее и ударил по голове молотком. От полученных травм она скончалась на месте.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения.