Турчак предупредил о недопустимости использования административного ресурса

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал действия своих однопартийцев, использующих административный ресурс в предвыборной кампании. Речь об этом шла во время закрытого селекторного совещания с секретарями региональных отделений партии.

Турчак говорил о единороссах – директорах школ и предприятий, которые используют административный ресурс для мобилизации сотрудников на выборы. Критика в их адрес прозвучала на закрытом совещании, которое провел секретарь генсовета. Об этом РБК рассказал один из глав региональных отделений и подтвердил замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

В центральный аппарат партии поступает информация из регионов о том, что некоторые единороссы пытаются мобилизовать людей на выборы через административный ресурс, рассказал на совещании Турчак.

"Мы с вами договаривались, что будем заниматься мобилизацией через ближайший круг однопартийцев, знакомых, членов семей и так далее. Но ни в коем случае не залезая в производственные коллективы и образовательные учреждения", – заявил секретарь генсовета.

По информации, которой располагает руководство партии, некоторые директора школ используют детей в агитационной работе. "В школах пытаются провести различного вида политизированные игры, это все дело брендируется нашей партийной символикой, и, естественно, ничего, кроме негатива у общественности, родителей, учащихся и обсуждения таких ситуаций в семьях, это не вызывает", – сказал Турчак и призвал глав региональных отделений еще раз донести до всех установку, что партия агитирует только за явку, не упоминая никаких кандидатов.





Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Действующий глава государства участвует в избирательной кампании как самовыдвиженец. Единороссы обещали оказать ему поддержку. По словам Евгения Ревенко, "Единая Россия" как самая мощная политическая сила, обладающая большинством по всей вертикали законодательной власти, будет реализовывать те наказы, которые получит Владимир Путин во время избирательной кампании.