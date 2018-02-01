Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачим командам

Дрессура в детском саду Екатеринбурга, взяточничество в Татарстане, нападение на скорую в Омске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Пассажирка авиакомпании "Победа" из Красноярска нашла оригинальный способ не платить за багаж. Как сообщает Newizv.ru, женщина закопала свой чемодан в лесу неподалеку о аэропорта, а всю одежду надела на себя. Несмотря на подозрения сотрудниц авиакомпании, девушка смогла пройти контроль и подняться на борт.

В Нижнем Новгороде треснул мост, передает Newsnn.ru. Авария сооружения вызвала девятибалльные пробки в городе, а местные власти срочно развернули ремонтные работы. Въезд на мост перекрыт. Теперь добраться в другую часть Нижнего Новгорода возможно только через канатную переправу или в объезд.

В Ростовской области местный житель пойдет под суд. По информации Rostovgazeta.ru, во время обыска дома у мужчины нашли охотничье ружье и патроны. Кроме того, в гараже хранились взрывоопасные снаряды времен Великой Отечественной и образцы оружия того времени. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф на сумму до 200 тысяч рублей.

Вокруг одного из детских садиков Екатеринбурга разгорается нешуточный скандал. Педагог приучала своих воспитанников к выполнению собачьих команд. Tagilcity.ru сообщает, что малышей били ложкой и заставляли подчиняться приказам: "Сидеть", "Лежать", "К ноге". Кроме того, в качестве наказания, детей надолго запирали в одиночестве.

В Татарстане бывшего начальника полиции Елабуги и практикующего адвоката Расиха Галимуллина подозревают в посредничестве в получении взятки на сумму шесть миллионов рублей. По информации Inkazan.ru, бывший коп решил помочь двум бизнесменам решить уголовное дело за приличное вознаграждение, но оперативники раскрыли преступную схему.

В Тюмени предъявили обвинение местной жительнице, которая случайно убила новорожденного ребенка. Как сообщает Nashgorod.ru, ночью первого января находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина решила покормить грудничка, но заснула, придавив ребенка своим телом. Малыш задохнулся.

Пьяный омич напал на машину скорой помощи, которая спешила на вызов к 74-летней пенсионерке. По информации Gorod55.ru, инцидент произошел уже во дворе дома, в котором жила пациентка. Нетрезвый мужчина перегородил дорогу машине и начал бить по окнам и дверям "скорой". Врачи решили не вступать в разговоры с буйным мужчиной и вызвали полицию, которая и скрутила нападавшего.

В Удмуртии местный житель отправится в колонию почти на 10 лет, передает Udm-info.ru. По информации издания, мужчина решил ограбить пенсионера, который пустил его к себе в квартиру. Злоумышленник начал обыскивать жилье в поисках денег, но, когда не смог их обнаружить, приставил к горлу 75-летнего пенсионера нож. Отважный дедушка отказался помогать преступнику, и тот дважды пырнул пенсионера ножом, после чего ударился в бега. Злоумышленника задержали и отправили в тюрьму на девять лет и восемь месяцев.

В волгоградской стоматологической клинике произошел пожар. Как сообщает Novostivolgograda.ru, персонал и пациентов пришлось в срочном порядке эвакуировать из офисного центра. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь.

В Башкирии осудили медика, который отказался помогать больному, передает Mkset.ru. 35-летний фельдшер местной больницы получил звонок из села Печенкино. Женщина умоляла медика прислать ее мужу скорую помощь – он жаловался на боли в сердце. Однако осужденный проигнорировал просьбы женщины и через несколько часов у больного развилась острая сердечная недостаточность, от которой он и скончался. Вскоре после этого фельдшер уволился. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.