Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона

Один школьник обокрал соседей на 1,5 миллиона рублей, другой продавал наркотики, чтобы купить подарок любимой девушке и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Приморском крае 16-летний школьник задержан по подозрению в краже. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила 1,5 миллиона рублей. По информации Newizv.ru, молодой человек воспользовался беспечностью своей подруги, и когда находился у нее в гостях вынес из квартиры 350 тысяч рублей, лежавших в коробке из-под конфет. Родители девушки не заметили пропажи, и через некоторое время подозреваемый еще дважды наведывался в квартиру. В один визит он украл 10 тысяч, а в следующий – миллион рублей.

Житель Нижнего Новгорода сядет в тюрьму на 12 лет. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании 4-летней девочки, сообщает Newsnn.ru. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения надругался над дочерью своей сожительницы, после чего скрылся. 24-летнего преступника объявили в розыск. Суд встал на сторону обвинения, и когда насильника поймали, он оказался за решеткой.

В Ростовской области полицейские раскрыли притон, в котором изготавливали наркотики. По информации Rostovgazeta.ru, организатор нелегального заведения задержан. По версии следствия, он за деньги предоставлял свою квартиру наркоманам, которые прямо там изготавливали запрещенные вещества.

В Свердловской области полиция задержала 23-летнего жителя города Волчанск. Как сообщает Tagilcity.ru, мужчина, на котором были одни трусы, ворвался в квартиру к незнакомым людям и угрожая им ножом заставил спрыгнуть с балкона. В результате инцидента пострадала женщина – она не хотел прыгать с высоты второго этажа и мужчина, находившийся, предположительно в состоянии наркотического опьянения, скинул ее с балкона.

Двое мужчин погибли на трассе в Татарстане. По информации Inkazan.ru, причиной смерти стало сильно отравление угарным газом. Местные жители ехали из Уфы в Краснодар на старом RIA Sportage. В дороге у машины спустило колесо. У водителя не было запасного, поэтому мужчины вызвали помощь и остались спать в машине с включенным двигателем.

Тюменец хотел избежать уголовного наказания и выдумал нападение неизвестных на своего брата. По информации Nashgorod.ru, мужчина избил родственника, но, когда полицейские задержали его, заявил, что на брата напал не он, а какие-то загадочные агрессивные незнакомцы. Версия подозреваемого не подтвердилась, и теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

Двое омичей организовали бизнес, который в любой момент мог обернуться многочисленными смертями. Как сообщает Gorod55.ru, мужчины приглашали любителей экстремального спорта прыгнуть с парашютом. При этом самолет, с которого должны были десантироваться клиенты, не мог находится в небе: у него давно истек срок летной годности. Кроме того, парашюты также были неисправны: "бизнесмены" оснастили их самодельными приспособлениями, которые могли помешать работе оборудования.

Ижевский школьник решил порадовать свою девушку подарком. Чтобы заработать денег на безделушку, 17-летний юноша продавал наркотики, передает Udm-info.ru. Полицейские поймали молодого человека с поличным. Суд встал на сторону обвинения и признал школьника виновным, однако принял во внимание возраст юноши и заменил реальный срок на условный.

В Волгограде пассажирский автобус протаранил маршрутку, сообщает Novostivolgograda.ru. По информации издания, столкновение произошло из-за резкого торможения водителя "ГАЗели". Следовавший за маршруткой автобус не успел остановится и на приличной скорости въехал в "ГАЗель". В результате ДТП пострадала одна из пассажирок маршрутки.

В Уфе полиция задержала двоих местных жителей. Их подозревают в стрельбе по охранникам магазина. По информации Mkset.ru, таким образом молодые люди пытались заставить сотрудника торговой точки продать им водку. Мужчина отказывался, так как на часах было уже два часа ночи. В итоге, молодые люди не смогли сдержать эмоций и расстреляли троих охранников из травматического пистолета. Сотрудники ЧОП были доставлены в больницу, а стрелки – в участок.