Под Петербургом поезд протаранил маршрутку с пассажирами

Днем 27 декабря на железнодорожном переезде в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области поезд протаранил маршрутку с пассажирами, передает издание 78.ru. "Перекрыт въезд и выезд в Кудрово с проспекта Солидарности. Все стоит", – рассказал очевидец. По данным Telegram-канала LifeShot, пострадали двое взрослых и двое детей.
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