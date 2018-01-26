Безумные регионы: преступник за ночь ограбил мечеть и церковь

Два друга Оушена из Тагила, Омская резня циркулярной пилой, кошмар перед Крещением и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Подмосковье на деньги государства построили платную школу, сообщает Newizv.ru. Обучение в "многофункциональном детском образовательном центре" стоит 700 тысяч рублей в год. На постройку школы и детского сада было выделено 2,164 миллиарда рублей. По информации издания, в элитном учебном заведении учатся дети губернатора Московской области Андрея Воробьева. Именно по инициативе чиновника и была построена школа.

В Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Audi врезался в КАМаз и отлетел в дерево. Как сообщает Newsnn.ru, авария произошла, когда автолюбитель на иномарке пытался обогнать грузовик. В итоге всю заднюю часть седана смяло из-за удара об ствол, водитель был в срочном порядке доставлен в больницу. Шофер КАМаза не пострадал.

В мусорном баке в Ростове-на-Дону нашли тело младенца, передает Rostovgazeta.ru. По информации издания, следов насильственной смерти на останках ребенка не обнаружено. Региональное управление Следственного комитета России инициировало проверку. Сейчас решается вопрос о проведении экспертиз, которые помогут сотрудникам ведомства понять причину смерть младенца.

Двое жителей Тагила попытались обмануть полицию, чтобы заполучить дорогой смартфон. Молодые люди обратились в отделение МВД. Там они заявили, что неизвестный выхватил из рук девушки сумку с дорогостоящим телефоном и скрылся. По информации Tagilcity.ru, грабителем оказался приятель заявительницы – таким образом молодые люди решили заполучить телефон бесплатно. Девушка встретилась с продавцом гаджета и сказала, что ее устраивает смартфон. После этого она предложила дойти до банкомата, чтобы снять деньги. Телефон она положила в свою сумку, которую так кстати украл знакомый.

В Татарстане главу района оштрафовали за отсутствие похоронного бюро, сообщает Inkazan.ru. Суд решил наказать Рустама Калимуллина на две тысячи рублей за невыполнение требований прокуратуры. Еще в октябре 2017 года представитель ведомства в ходе проверки выявил нарушение федерального законодательства: а территории района нет похоронной службы, которую должны были организовать местные власти.

Тюменец убил жену и переписывался с коллегами и родственниками от ее имени, передает Nashgorod.ru. Таким образом местный житель хотел избежать наказания. Он оборвал жизнь своей супруги после ссоры, переросшей в избиение. Обвиняемый закопал труп жертвы неподалеку от города, после чего вернулся домой. В течение нескольких недель он писал коллегам и родным покойной сообщения от ее имени. Несмотря на это, близкие погибшей заподозрили неладное и написали заявление в полицию. Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию строго режима на девять лет и 11 месяцев.

Житель Омской области погиб, упав на работающую циркулярную пилу, сообщает Gorod55.ru. Его тело нашли рядом с опасным инструментом. Следственное управление Следственного комитета России по Омской области инициировало проверку с целью установить обстоятельства смерти мужчины.

В Ижевске состоялся суд над бандой мошенников, обманувших шесть банков города, передает Udm-info.ru. Злоумышленники оформляли потребительские кредиты в торговых точках. Деньги брались на личные данные малообеспеченных, больных и нетрудоспособных граждан. Ущерб от действий мошенников составил почти два миллиона рублей. Суд признал их виновными.

В Волгоградской области местный житель, обвиняемый в хранении наркотиков принес с собой в СИЗО гашиш. Как сообщает Novostivolgograda.ru, 57-летний местный житель решил, что в следственном изоляторе тоже можно расслабиться и попытался пронести на его территорию почти семь грамм наркотика.

В Башкирии полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже. По информации Mkset.ru, 33-летний мужчина проник в церковь и мечеть и похитил из них деньги, которые верующие оставляли в качестве пожертвований. Преступление произошло в ночь перед Крещением. Сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.