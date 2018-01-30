Под Москвой женщина зверски убила 37-летнюю дочь-красавицу

В одну из больниц Подмосковья с жуткими побоями поступила девушка. Однако спасти пациентку не удалось. Выяснилось, что ее сажала на цепь и избивала родная мать.

Умершая была замужем, но в последнее время жила с матерью. Приехавшие в дом к усопшей полицейские обнаружили страшную картину – повсюду была кровь. Нашлись и орудия пыток: цепь, наручники и палки.

По словам соседей, мать девушки была "строгой". Они рассказали о ее жестких методах воспитания взрослой дочери. Например, когда она уходила на работу, то сажала наследницу на цепь, чтобы та не вела разгульный образ жизни, передает Telegram-канал Mash. Девушка была весьма привлекательной и пользовалась успехом у представителей противоположного пола. Правоохранители считают именно мать главной подозреваемой в убийстве жительницы Подмосковья.

Как писали Dni.Ru, летом 2016 года похожими "воспитательными" методами воспользовалась жительница Молдавии. Она заковала мужа-алкоголика в цепи в надежде, что таким образом мужчина не сможет сходить в магазин за спиртным. К счастью, приехавшая на место происшествия полиция освободила мужчину.

Ранее стало известно о жителе Китая, который заковал в цепи супругу. Мужчина не мог простить жене измену и держал ее в подвале. Примечательно, что девушка была освобождена благодаря удачному стечению обстоятельств – во время переписи населения.