Безумные регионы: подросток напал на колледж с оружием

Насилие над детьми в Омске и Удмуртии, мошенничество в Татарстане и Волгограде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Башкирии глава района отбирал жилье у граждан. По информации Newizv.ru, чиновник отдавал квартиры своим родственникам. Семья из поселка Красноусольского несколько лет пыталась выкупить трехкомнатную квартиру, которая досталась ей от предприятия, на котором работал глава компании. Жители постоянно получали ничем необоснованные отказы, и в итоге были вынуждены съехать. Квартира досталась матери главы района.

В Самаре подросток напал на колледж. Как сообщает Newsnn.ru, 16-летний молодой человек был вооружен двумя пневматическими ружьями и дымовой шашкой. Он проник на территорию учебного заведения и пытался прорваться в класс, но его задержали и удерживали до приезда полиции старшие ученики. Пострадавших при инциденте нет.

В Ростове-на-Дону полиция расследует убийство 52-летней женщины. По информации Rostovgazeta.ru, стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-летний местный житель. По версии следствия, он познакомился с женщиной и в этот же день убил ее в результате вспыхнувшей ссоры.

Налетчики украли из Екатеринбургского банка полмиллиона рублей. Как сообщает Tagilcity.ru, трое грабителей вечером 24 января ворвались в здание банка и заставили работников организации отдать им около 500 тысяч рублей. Преступникам удалось уйти до приезда полиции. В данный момент возбуждено уголовное дело.

Мошенница похитила у жителей Республики Татарстан около полумиллиона рублей. Злоумышленница брала у легковерных жертв деньги под предлогом помощи в получении инвалидности. Inkazan.ru сообщает, что так как у преступницы на иждивении находится трое детей, один из которых является инвалидом, она прекрасно знала все тонкости бюрократического процесса, чем и пользовалась, чтобы обманывать жертв. Женщину приговорили к условному сроку в 2,5 года.

В Тюменской области мужчина умер, пытаясь согреться в автомобиле. По информации Nashgorod.ru, трагедия произошла из-за поломки транспортного средства. Двое местных жителей застряли на пустынном участке трассы. Пока они пытались согреться, один из них умер. Его спутник сейчас находится в больнице.

Двое омичей осуждены за издевательства над детьми, передает Gorod55.ru. Супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно избивали своего семилетнего сына и двух дочерей в возрасте девяти и одиннадцати лет. Таким жестоким образом изверги наказывали отпрысков за плохие оценки в школе. Кроме того, поводом для истязаний могла служить невымытая посуда, неубранная комната или взятая без спроса конфета.

В Удмуртии 36-летний мужчина приговорен судом к трем годам лишения свободы. Как сообщает Udm-info.ru, преступник засунул своего плачущего семимесячного сына в холодильник, чтобы тот перестал плакать. Ребенок продолжил кричать, и тогда мужчина ударил его кулаком по спине и затылку, а затем сбросил в подполье со словами, что его место теперь там. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью.

В Волгограде две мошенницы обманывали пенсионеров. По информации Novostivolgograda.ru, злоумышленницы представлялись социальными работниками. Они рассказывали наивным пенсионерам, что у них накопился крупный долг за коммунальный ремонт. На данный момент известно о двух жертвах мошенниц.

В Уфе полицейские вычислили грабителя по волосам. Как сообщает Mkset.ru, преступник сначала постригся в парикмахерской, после чего взял в заложники еще одного клиента салона и потребовал от администраторов деньги. Получив 11 тысяч рублей от сотрудников парикмахерской, он скрылся. Эксперты-криминалисты изъяли с места происшествия волосы злоумышленника, выделили генотип и установили личность подозреваемого.