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Безумные регионы: подросток напал на колледж с оружием

Фото: GLOBAL LOOK press
Насилие над детьми в Омске и Удмуртии, мошенничество в Татарстане и Волгограде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru. 
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В Башкирии глава района отбирал жилье у граждан. По информации Newizv.ru, чиновник отдавал квартиры своим родственникам. Семья из поселка Красноусольского несколько лет пыталась выкупить трехкомнатную квартиру, которая досталась ей от предприятия, на котором работал глава компании. Жители постоянно получали ничем необоснованные отказы, и в итоге были вынуждены съехать. Квартира досталась матери главы района.

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Автор: Михаил Войцеховский25 января 2018, 18:48

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