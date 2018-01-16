Заведующий якутской больницей дважды избил пациентку

В больнице Якутии произошел вопиющий случай. Заведующий местной больницей врач-травматолог избил женщину.

Жительница села Иенгра пришла в медицинское учреждение, чтобы снять побои. Когда она оказалась в кабинете, то с ужасом узнала в своем враче человека, побои от которого она собиралась зафиксировать. Подруги пострадавшей сняли на видео дальнейшее развитие событий.

На кадрах видно, как женщина сидит напротив заведующего и беседует с ним, видимо, на тему прошедшей вечеринки. На первых секундах агрессивный мужчина говорит фразу: "Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет?", – после чего бьет потерпевшую кулаком по руке. Наумов матерится и не дает женщине сказать ни слова. "Если ты правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей и они докажут, что ты сама напала", – приводит слова буйного заведующего телеканал 360.

После этого нервы заведующего не выдержали, и он накинулся на женщину, избив ее во второй раз. Минздрав Якутии уже начал проверку инцидента. В тот же день агрессивного травматолога уволили. "Министерством здравоохранения республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница". Данный случай мы характеризуем как вопиющий. Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен", – говорится в сообщении местного Минздрава.