Под Иркутском пациент избил нейрохирурга

Полиция разыскивает 22-летнего мужчину, который избил нейрохирурга в травмпункте Братска в Иркутской области. Молодой человек обратился к врачу с ссадинами. Во время осмотра он внезапно стал агрессивным и напал на медика, передает Life.ru. Сообщается, что нейрохирурга он избил ногами, а медсестру, которая пыталась его успокоить, сильно схватил за руку. После этого агрессивный пациент скрылся.
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