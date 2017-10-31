Под Иркутском пациент избил нейрохирурга

Полиция разыскивает 22-летнего мужчину, который избил нейрохирурга в травмпункте Братска в Иркутской области. Молодой человек обратился к врачу с ссадинами. Во время осмотра он внезапно стал агрессивным и напал на медика, передает Life.ru. Сообщается, что нейрохирурга он избил ногами, а медсестру, которая пыталась его успокоить, сильно схватил за руку. После этого агрессивный пациент скрылся.