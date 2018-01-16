Болезненная худоба губернатора напугала россиян

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ужаснул россиян худобой. 73-летний политик не выглядит здоровым.

По некотором сообщениям, кроме резкой потери веса, у главы региона проблемы с двигательным аппаратом. Якобы, Аман Гумирович практически не владеет левой рукой: конечность начала отказывать политику, передает анонимный Telegram-канал "Методичка". Пресс-служба губернатора же делает все, чтобы никто не узнал о болезни 73-летнего политика. На официальном канале администрации Кемеровской области в YouTube выкладываются видеотрансляции заседаний правительства, в которых участвует и Аман Тулеев.

В августе прошлого года на одном из подобных совещаний губернатор заявил, что вынужден некоторое время передвигаться на инвалидной коляске. Из-за запущенной болезни медицинская помощь была губернатору оказана позже, чем требовалось, и теперь Тулееву нужно некоторое время для реабилитации, сообщала пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Сказали – ложись немедленно, не запускай. Короче говоря, я запустил. Операция была сложнейшая, делали лучшие профессора Германии. Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться, нужно дышать, на ногах стоять твердо. Поэтому пока – коляска", - рассказывал тогда Тулеев.

Свои обещания губернатор сдержал и сейчас передвигается самостоятельно. Кроме того, Аман Гумирович заметно сбросил вес, и теперь может претендовать на мешок угля: в 2015 году политик принял закон, согласно которому любой успешно похудевший житель Кемеровской области может бесплатно получить от правления области мешок угля.

Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Она была проведена в конце июня по плановым показаниям. После операции Тулеев находился в ЦКБ Управления делами президента России. В Москву политика доставили на специальном вертолете по инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой. 12 августа Тулеев вернулся в регион.