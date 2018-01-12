Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
Пара официально оформила развод 9 января, сразу после новогодних праздников. По словам Маргариты, сейчас для нее главное – забота о здоровье и реабилитация.
Выписавшаяся из больницы девушка старается сохранять бодрость духа, ведь нужно жить дальше и воспитывать двоих детей. О том, что случилось на самом деле, она им решила не рассказывать, чтобы не травмировать хрупкую психику. Вспоминая произошедшее, жительница Серпухова утверждает: бывший супруг прекрасно понимал, что делает.
Маргарита отмечает, что какого-то сильного стресса уже после инцидента она не испытала и даже почти не плакала. Больше всего расстроилась, что не смогла пойти к ребенку в детский сад на утренник.
Девушка говорит, что Дмитрий периодически передает через своих знакомых и ее мать записки из СИЗО. По словам Маргариты, он хочет, чтобы она дождалась его из тюрьмы и умоляет простить, передает Eg.Ru.
Шейкина не исключает версии, что ее мучитель хочет, чтобы его признали психически больным. Она предполагает, что он искренне считает произошедшее просто "наказанием", и что у них еще может быть нормальная семья.
Маргарита рассказала, что бывший муж угрожает ей расправой, если она к нему не вернется. Он грозится ее убить и отрубить руки уже ее родным. Разумеется, девушка боится того, что может произойти, когда Дмитрий выйдет из тюрьмы, и даже подумывает о переезде в другой город.
Напомним, ужасающий инцидент произошел в подмосковном Серпухове 11 декабря. Мужчина вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти.
Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям. Врачи сумели пришить левую руку, из правой пришлось сформировать культю. В браке супруге прожили пять лет, у них двое детей трех и четырех лет.
Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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