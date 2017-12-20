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Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек

Фото: vk.com
Вскрылось неприглядное прошлое 26-летнего Дмитрия Грачева из подмосковного Серпухова, который отрубил кисти рук своей супруге Маргарите. Знакомые мужчины рассказали о том, каким он был в детстве и юности.
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Выяснилось, что Дмитрий рос без отца. Родители развелись, когда он был совсем маленьким. Потом Грачева-старшего посадили за убийство – он отсидел больше десяти лет.

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По словам соседки матери Грачева, в детстве они росли в одном дворе. "У него компания была нехорошая. Кошек мучили. Камнями забивали и смотрели, как животные умирают в агонии", - цитирует девушку сайт "Комсомольская правда".

В свою очередь приятель Дмитрия поведал о том, что в старших классах парня исключили из школы за плохое поведение. "Характер у него был тот еще. Часто дрался. Доучивался он в вечерней школе", – говорит знакомый садиста. Младший брат Маргариты Илья Шейкин отмечает, что со стороны они с Дмитрием действительно выглядели счастливой семьей. При этом он добавил, что "Дима всегда умел себя подать".

Полицейские проверили версию, что Грачев мог напасть на жену под действием наркотиков. Однако источники в правоохранительных органах сообщили, что в крови мужчины не было ни следов алкоголя, ни наркотиков. На учете у психиатра он не состоял.

В ближайшее время садиста из Серпухова направят на психиатрическую экспертизу. "Я уверен, что Грачева в итоге признают вменяемым", – делится своим мнением врач-психиатр Александр Федорович. По его мнению, такая жестокость – проявление проблем с психикой, которые еще не достигли уровня настоящей психиатрической болезни.

Адвокат Александр Карабанов выразил сомнение в том, что Грачев может получить реальный срок. "Законом предусмотрено, что к уголовной ответственности может быть привлечен только человек, признанный вменяемым. На принудительном лечении каждые полгода психиатры делают новое заключение. Если человек вдруг выздоровел и не представляет больше угрозы для общества, его действительно могут выпустить на свободу, перевести на амбулаторное лечение. При этом пересмотреть приговор нельзя", – делится эксперт.

Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове. Мужчина вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.

Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Садисту может грозить 15 лет тюрьмы.

Автор: Людмила Фоканова20 декабря 2017, 08:19

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