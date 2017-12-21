Отрубивший жене руки ревнивец избежит сурового наказания

Дмитрий Грачев избежит сурового наказания за надругательство над своей женой. Адвокаты считают, что в деле есть смягчающие обстоятельства.

Отрубивший руки супруге мужчина планировал преступление заранее. Тем не менее максимального наказания он избежит, предполагают адвокаты.

"Он увез жену не для того, чтобы убить. Убийство с особой жестокостью – это было бы до 20 лет лишения свободы. Ему сейчас предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по ней – до десяти лет. Но есть несколько решающих факторов, которые, скорее всего, сократят этот срок, и суд не сможет дать ему максималку", – сказал адвокат Игорь Сарычев.

Он напомнил, что Грачев после экзекуции привез жену в больницу. Во-вторых, сразу после этого сам приехал в полицию – это явка с повинной. И во время ареста преступник заявил, что раскаивается. Еще одно смягчающее вину обстоятельство – Грачев ранее не был судим.

Как отметил адвокат Александр Карабанов, много лет работавший следователем, поведение Грачева в юриспруденции называется "деятельное раскаяние обвиняемого". "Это когда преступник оказывает потерпевшему медпомощь или доставляет в лечебное заведение. Суд должен будет этот фактор учесть. Это, безусловно, отразится на приговоре. Конечно, будет учитываться сам способ совершения преступления – с особой жестокостью. Но можно предположить, что итоговое наказание по данному преступлению будет в виде лишения свободы на срок пять-шесть лет", – цитирует Карабанова "Комсомольская правда".

Дмитрий Грачев приревновал супругу Маргариту и обвинил в измене. Чтобы добиться признания, Грачев отвез ее в лес и отрубил топором кисти рук. После этого он доставил жену в больницу и сдался полиции. Рита Грачева выжила, но врачи смогли пришить только левую руку.