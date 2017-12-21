Отрубивший жене руки ревнивец избежит сурового наказания
Отрубивший руки супруге мужчина планировал преступление заранее. Тем не менее максимального наказания он избежит, предполагают адвокаты.
"Он увез жену не для того, чтобы убить. Убийство с особой жестокостью – это было бы до 20 лет лишения свободы. Ему сейчас предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по ней – до десяти лет. Но есть несколько решающих факторов, которые, скорее всего, сократят этот срок, и суд не сможет дать ему максималку", – сказал адвокат Игорь Сарычев.
Он напомнил, что Грачев после экзекуции привез жену в больницу. Во-вторых, сразу после этого сам приехал в полицию – это явка с повинной. И во время ареста преступник заявил, что раскаивается. Еще одно смягчающее вину обстоятельство – Грачев ранее не был судим.
Как отметил адвокат Александр Карабанов, много лет работавший следователем, поведение Грачева в юриспруденции называется "деятельное раскаяние обвиняемого". "Это когда преступник оказывает потерпевшему медпомощь или доставляет в лечебное заведение. Суд должен будет этот фактор учесть. Это, безусловно, отразится на приговоре. Конечно, будет учитываться сам способ совершения преступления – с особой жестокостью. Но можно предположить, что итоговое наказание по данному преступлению будет в виде лишения свободы на срок пять-шесть лет", – цитирует Карабанова "Комсомольская правда".
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Дмитрий Грачев приревновал супругу Маргариту и обвинил в измене. Чтобы добиться признания, Грачев отвез ее в лес и отрубил топором кисти рук. После этого он доставил жену в больницу и сдался полиции. Рита Грачева выжила, но врачи смогли пришить только левую руку.
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