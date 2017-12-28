Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которая пережила страшное нападение мужа-ревнивца Дмитрия, выписалась из больницы. Детям подробности происшествия она решила не сообщать.

Грачева пообщалась с журналистами, сидя на больничной койке. Для детей она выдумала историю про ДТП, чтобы они не знали, насколько жуткий поступок совершил их отец.

Фактически Грачева выгораживает супруга-ревнивца перед детьми. Судя по всему, делает это она из-за любви отпрысков к отцу. "Пока я не хочу, чтобы какие-то негативные отношения у них к папе были. Он же все равно остается их отцом", – заявила девушка.

"Я сказала, что попала в аварию, и у меня будет рука, как у робота", – продолжила Грачева. По ее словам, дети отнеслись к этой новости нормально. "Хорошо хоть эту нашли, пришили", – заключила она, указывая на вторую руку.

Пострадавшая в результате жесткого нападения возмутилась мягким наказанием для преступника. "Три года отсидеть – и человек выходит с руками и ногами!" – сокрушается Грачева.

Напомним, Дмитрий Грачев приревновал супругу Маргариту и обвинил в измене. Чтобы добиться признания, Грачев отвез ее в лес и отрубил топором кисти рук. Как писали Dni.Ru, после этого он доставил жену в больницу и сдался полиции. Рита Грачева выжила, но врачи смогли пришить только левую руку.