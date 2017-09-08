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Как проходит предвыборная кампания в Саратовской области

Фото: GLOBAL LOOK press
Избирательная кампания перед выборами главы региона и депутатов областного парламента проходит спокойно. Об этом на заседании местной избирательной комиссии сообщил ее глава Павел Точилкин.
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По его словам, завтра наступает "день тишины". "На сегодняшний день в избирательную комиссию поступило 33 обращения. 25 – по вопросам агитации. Из них 22 не подтвердилось", – рассказал Точилкин.

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Глава регионального избиркома обратился к средствам массовой информации. В пример Точилкин привел один из интернет-ресурсов, где со ссылкой на источник в участковой избирательной комиссии сообщалось о якобы наличии некой договоренности по победу кандидата в одномандатном округе.

В целом же, по его оценке, избирательная кампания идет спокойно. По словам главы облизбиркома, борьба между кандидатами должна быть честной. "А не так, что информированный источник где-то что-то сообщил", – подчеркнул он.

Павел Точилкин. Кадр youtube.com

Всего 10 сентября для жителей Саратовской области будет открыт 1891 участок. Гражданам предстоит заполнить три бюллетеня – по выборам губернатора, по партийным спискам и по одномандатникам.

Точилкин отметил, что на выборах в облдуму зарегистрировались 267 кандидатов. "В среднем на один мандат приходится по восемь кандидатов", – сказал глава местной избирательной комиссии.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в России состоится единый день голосования. В его рамках пройдут выборы разных уровней. В 16 субъектах будут избирать главу региона, в шести – кандидатов в депутаты заксобраний.

Всего в этот день по всей стране состоится около 5,8 тысяч выборов различных уровней. Также пройдут довыборы депутатов Госдумы.

Автор: Иван Поляков8 сентября 2017, 17:34

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