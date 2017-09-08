Десятки иностранных экспертов прибыли на Единый день голосования

Законность выборов в Крыму – как и в любом другом российском регионе – не вызывает сомнений у иностранных наблюдателей. Зарубежные эксперты заявили об этом на пресс-конференции в Москве.

Специалисты международного уровня, изучающие российскую избирательную систему, примут участие в Едином дне голосования. За тем, как проходит голосование в различных регионах России, будет наблюдать 27 экспертов.

Тьерри Мариани 10 сентября будет следить за ходом выборов в Крыму. Депутат Национального собрания Франции подчеркнул, что они так же легитимны, как и в других субъектах федерации. "Крым сам выбрал вернуться в Россию, поэтому выборы мы считаем законными. Там был проведен референдум, где люди высказали свою политическую волю, и теперь они голосуют так, как в других российских регионах", – заявил Мариани журналистам.

Генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг из Южной Кореи, в свою очередь, заметил: технические новшества и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), которые будут применяться в России в Единый день голосования 10 сентября, внушают доверие к выборам, передает ТАСС.

Как ранее сообщили в Совете Федерации, международные эксперты из 12 стран не являются аккредитованными наблюдателями на региональных выборах в России, а просто знакомятся с российской избирательной системой. В числе представителей экспертного сообщества – вице-президент Института прямой демократии в Совете Европы (ESDI) Альдо Каркаци (Бельгия), депутат Европейского парламента Доминик Бильдэ (Франция), депутат Муниципального собрания региона Венеция Стефано Вальдегамбери (Италия), депутат Народного собрания Болгарии от Болгарской социалистической партии Румен Гечев.

10 сентября, в Единый день голосования, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. На региональном и муниципальном уровнях предстоит заместить более 36 тысяч мандатов. Кроме того, состоятся 230 выборов местного уровня. За голоса избирателей борются 42 партии и шесть общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях. Впервые такие выборы пройдут в Севастополе. Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в Кингисеппском и Брянском одномандатных округах.

Выборы депутатов законодательных собраний состоятся в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В Москве выберут советы депутатов в 125 районах: это все районы старой Москвы, кроме Щукина, и городской округ Троицк в Новой Москве.