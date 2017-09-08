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Регионы

Как будут выбирать глав регионов 10 сентября

Фото: er.ru
В ближайшее воскресенье в России состоится единый день голосования, в рамках которого пройдут выборы разных уровней. В 16 субъектах Федерации будут избираться главы регионов, в шести – местные жители проголосуют за кандидатов в депутаты заксобраний. Кроме того, в Адыгее главу региона изберут депутаты республиканского парламента. Всего в этот день по всей стране состоится около 5,8 тысяч выборов различных уровней. Также пройдут довыборы депутатов Госдумы.
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На сегодняшний день прямой порядок выборов глав регионов применяется в 75 субъектах Федерации. Глав остальных десяти – Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Крыма, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов – избирают депутаты местных законодательных собраний.

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 Выборы-2017

Сюжеты Выборы-2017

Высшее должностное лицо региона избирается не более чем на пять лет и не может занимать этот пост более двух сроков подряд. При этом первым считается срок с момента возврата прямых выборов 1 июня 2012 года. Срок полномочий главы субъекта Федерации прописан в уставе. Выборы проводятся в единый день голосования.

Согласно законодательству, кандидатом в губернаторы может быть гражданин России, достигший 30 лет, имеющий право быть избранным и не имеющий паспорта другой страны. Участвовать в выборах главы региона могут как претенденты, выдвинутые партиями, так и самовыдвиженцы (если это предусмотрено региональными законами).

Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, претенденту необходимо собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. При этом каждый местный законодатель может поддержать только одного из кандидатов. Для самовыдвиженцев установлена планка в 0,5%-2% подписей избирателей.

В связке с кандидатом на должность главы региона идут три претендента на должность члена Совета Федерации. После избрания губернатора один из них станет сенатором от своего региона.

Избранным на должность руководителя субъекта Федерации считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен, напоминает ТАСС. При избрании главы региона депутатами местного заксобрания, побеждает тот, кто получает голоса большинства членов регионального парламента.

Автор: Дмитрий Куклин8 сентября 2017, 13:56

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