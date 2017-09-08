Саратовцам на выборах выдадут по три бюллетеня

В единый день голосования, 10 сентября, жители Саратовской области будут выбирать губернатора, депутатов областной думы и местные советы депутатов. О том, как идет подготовка к голосованию, рассказал глава облизбиркома Павел Точилкин.



По его словам, 10 сентября для избирателей будет открыт 1891 участок. Он напомнил, что в области впервые за 17 лет пройдут прямые выборы губернатора. Одновременно жители региона будут выбирать и депутатов областной думы.

"Впервые они (выборы – Прим. ред.) у нас являются совмещенными, сказал Точилкин. – Только в двух субъектах такое, у нас и в Удмуртии. Все четыре кандидата в губернаторы зарегистрированы".

Как отметил председатель областной избирательной комиссии, гражданам предстоит заполнить три бюллетеня – по выборам губернатора, по партийным спискам и по одномандатникам. Более того, в районах, где проходят дополнительные выборы, бюллетеней может быть еще больше.

По словам Павла Точилкина, на выборах в областную думу зарегистрировались 267 кандидатов. "В среднем на один мандат приходится по восемь кандидатов", – заключил он.

Как ранее писали Dni.ru, в единый день голосования, 10 сентября, в шести субъектах Федерации пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Одновременно в 15 регионах местные жители будут выбирать губернаторов. Кроме того, по всей стране пройдет множество муниципальных кампаний.