Устроившего огненный таран кинотеатра уральца отправили за решетку

В Екатеринбурге суд избрал для Дениса Мурашова, задержанного за попытку взорвать вход в кинотеатр "Космос", меру пресечения в виде ареста до 3 ноября, сообщает "Газета.ru". Напомним, что утром 4 сентября мужчина за рулем УАЗа протаранил главный вход в кинотеатр, после чего поджег свой автомобиль, в кузове которого были баллоны с газом и канистры с бензином.

Избежать взрыва помогли оперативные действия экстренных служб города. По одной из версий, таким образом водитель хотел предотвратить показ скандальной картины "Матильда" о жизни последнего императора Российской империи Николая II.