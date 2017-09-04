Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете

В Воронеже 3 сентября скончалась Мария Клинских – мать знаменитого рок-исполнителя Юрия Хоя. Женщине было 85 лет, последнее время она часто болела.

Пенсионерку похоронят 4 сентября в 15:00 рядом с мужем и сыном. По сообщениям друзей и фанатов, последние годы мать Хоя провела в нищете. Денег едва хватало на лекарства и оплату квартиры, на продукты уже не оставалось.

При этом родные отрицали бедственное положение женщины. "Ну если вы думаете, что человеку 40 тысяч не хватает на жизнь, мне нечего добавить! – возмущалась старшая дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. – Ни одного дня бабушка одна не жила и не живет! Распинаться и доказывать с пеной у рта я ничего не стану, Бог все видит! И поэтому все понесут наказания за свои действия!"

Мария Клинских всю жизнь прожила в том самом районе Воронежа, который местные прозвали "сектором газа" за ужасный воздух. Именно здесь в 90-х образовалась знаменитая группа. Юра Хой сначала думал, что название не приживется, но скоро "Сектор" начали слушать везде. Коллектив быстро стал популярным благодаря простой музыке и цепляющим текстам – о жизни глубинки в то мрачное время.

Юрий скончался 4 июля 2000 года в 12:37 в Воронеже, в одном из частных домов по улице Барнаульской. В этот день он собирался ехать на съемки видеоклипа на песню "Ночь страха". О смерти музыканта ходит много слухов. По официальной версии, он умер от сердечного приступа, хотя никаких проблем с сердцем у него прежде не наблюдалось. По неофициальной, Юрий принимал наркотики, страдал от гепатита и серьезной алкогольной зависимости, это и стало причиной смерти. Скорая помощь прибыла к дому слишком поздно. До сих пор истинные обстоятельства кончины музыканта остаются тайной, а данные о вскрытии отсутствуют. Милиция подробного расследования не проводила. Последней студийной работой группы "Сектор газа" стал альбом "Восставший из Ада", вышедший уже после смерти Хоя.