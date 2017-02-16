Музыканта "Сектора Газа" увезли в реанимацию

Бывший гитарист группы "Сектор Газа" Игорь Кущев попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Воронеже. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Музыкант находится в реанимации нейрохирургического отделения с тяжелой травмой головного мозга, сообщает Life.ru. Его дочь Екатерина ищет свидетелей ДТП.

Трагедия случилась в 16:40 мск на улице Владимира Невского. Бывшего гитариста "Сектора Газа", который переходил дорогу, сбил автомобиль KIA Ceed. "Пешеход ударился о припаркованный Opel Astra, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", – заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам сотрудников ГИБДД, за рулем находился 28-летний местный житель, который дождался приезда патрульных. Однако очевидцы утверждают, что иномарка скрылась с места преступления, сообщают региональные СМИ.

"Сбили в Северном районе, улица Жукова. Водитель сбил и проехал по нему, потом скрылся. Машина Mercedes темного цвета. Сбил на пешеходном переходе. Сейчас отец в реанимации нейрохирургического отделения", – написала в соцсети дочь гитариста.

Музыкант Игорь Кущев, более известный как Игорь Кущ, выступал в первом составе группы "Сектор Газа" и покинул ее в 1991 году. Был участником "Ex-Сектора Газа" в 2001-2006 годах, их песня "Допился" из альбома "Огненный рай" стала саундтреком к фильму Гая Ричи "Рок-н-ролльщик".