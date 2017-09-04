Таран и поджог кинотеатра на Урале попал на видео

Утром 4 сентября УАЗ, которым управлял 39-летний психически больной житель Ирбита, протаранил вход в здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, передает URA.RU. После этого мужчина поджег машину и скрылся. Видеозапись с камеры наружного наблюдения опубликовал портал E1.Ru.

Автомобиль был загружен баллонами с газом и бочками с бензином. Взрыва удалось избежать благодаря сотрудникам МЧС, которые вовремя потушили огонь и не дали газовым баллонам нагреться до температуры взрыва. Злоумышленник был задержан, его мотивы пока не известны. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".