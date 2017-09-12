В Псковской области вводят новое ограничение на алкоголь

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поддержал инициативу, пом которой минимальный возраст продажи любого алкоголя в регионе будет поднят до 21 года, передает Flashnord. Региональный координатор федерального проекта "Трезвая Россия" Эльхан Мехтиев предложил чиновнику уникальную возможность сделать область первым регионом, где будет принята подобная мера. Тот предложил не ограничиваться лишь одним субъектом. "Таких регионов не один, ни два, ни три, а два десятка, которые готовы поддержать инициативу. Давайте формулировать, ставить перед законодательными органами от нашего субъекта, совместно с другими регионами направлять в Федеральное собрание Российской Федерации. Давайте реализуем", – поддержал идею Андрей Турчак.

