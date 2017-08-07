Под Иркутском полицейский спас трехлетнюю девочку

В городе Зима Иркутской области трехлетняя девочка наступила на люк канализационного коллектора и провалилась. К счастью, неподалеку находился инспектор ГИБДД Александр Васянкин, сообщает газета "Известия".
Старший лейтенант полиции услышал крики и нашел попавшего в беду ребенка. Вместе с другими добровольцами он вытащил девочку. Серьезных травм малышка не получила.
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