Убийство на Рублевском шоссе Уход Малахова с Первого канала Интервью Главные события Москвы Эксклюзив

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Грабитель с пистолетом отобрал у курьера пиццу

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В ночь на 6 августа вооруженный пистолетом грабитель напал на доставщика пиццы в подъезде жилого дома на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга, передает "Росбалт". Злоумышленник отобрал у курьера четыре тысячи рублей и пиццу, после чего скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

6 августа 2017, 18:10

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