Грабитель с пистолетом отобрал у курьера пиццу

В ночь на 6 августа вооруженный пистолетом грабитель напал на доставщика пиццы в подъезде жилого дома на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга, передает "Росбалт". Злоумышленник отобрал у курьера четыре тысячи рублей и пиццу, после чего скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.