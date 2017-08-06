Грабитель с пистолетом отобрал у курьера пиццу

В ночь на 6 августа вооруженный пистолетом грабитель напал на доставщика пиццы в подъезде жилого дома на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга, передает "Росбалт". Злоумышленник отобрал у курьера четыре тысячи рублей и пиццу, после чего скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
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Снимком поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова