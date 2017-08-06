Стали известны причины крушения перехода с людьми

По информации telegram-канала Mash надземный пешеходный переход над трассой М-7 "Волга" снес автокран. Напомним, ранее сообщалось, что внутри конструкции в момент крушения находились люди. Дорога оказалась полностью заблокирована.
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В результате произошедшего один человек погиб на месте, двое госпитализированы
Снимком поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова