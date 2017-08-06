На улице в Екатеринбурге оставили младенца в пакете

Утром 6 августа в полицию Екатеринбурга позвонил мужчина. который сообщил, что у дома 35 по Технической улице лежит завернутый в пакет новорожденный ребенок. "По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Данная информация подтвердилась", – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД. Теперь сотрудники уголовного розыска устанавливают личность звонившего и тех, кто мог оставить ребенка на улице, а также разыскивают возможных очевидцев произошедшего.