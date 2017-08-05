Саратовским долгостроем займутся в федеральном центре

Расследованием уголовных дел о долгостроях в Саратовской области могут заняться федеральные надзорные органы. Такой возможности не исключил Вячеслав Володин после встречи с обманутыми дольщиками в Балакове.

У ситуации с проблемными объектами в Балакове есть свои особенности. Из-за них-то, скорее всего, и придется федеральным органам подключиться к расследованию возбужденных уголовных дел, заявил спикер Госдумы.

"Ситуация в Балаково отличается тем, что здесь квартиры обманутых дольщиков были застрахованы, но страховая компания обанкротилась. Насколько мне доложили... накануне банкротства она вывела свои активы на сумму более 500 миллионов рублей. Прокуратура сейчас занимается этим вопросом. Если будет необходимо, последует обращение к федеральным надзорным органам с просьбой подключиться к расследованию – учитывая, что страховая компания находится в Омске", – сказал Вячеслав Володин.

В Саратовской области в реестре обманутых дольщиков числятся свыше 3 тысяч семей. В регионе 25 проблемных объектов, для завершения строительства всех домов региону необходимо около 2,75 миллиарда рублей. Три проблемных дома находятся в Балакове – их возводила обанкротившаяся компания "Саратовгэсстрой".

Днем ранее Вячеслав Володин встречался с дольщиками Саратова. По итогам их беседы областные правоохранительные органы задержали руководителя Фонда жилищного строительства, который подозревается в обмане дольщиков на 40 миллионов рублей. Кроме того, силовики провели выемку документов в комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации города Саратова.

Саратовская область входит в избирательный округ Вячеслава Володина. В Госдуме настало время отпусков, однако, по словам спикера, "лежать и загорать" – не для него. В Саратове председатель нижней палаты осмотрел реконструируемое здание местного драмтеатра. После чего вплотную занялся проблемами дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Госдума VII созыва в начале июля провела на Охотном ряду открытые парламентские слушания, посвященные проблеме долевого строительства. На них были приглашены эксперты, представители строительных компаний, региональные и федеральные чиновники и сами обманутые дольщики. Только по официальным данным, в России сейчас насчитывается около 45 тысяч человек, пострадавших от застройщиков, не выполнивших своих обязательств.



В Саратове спикер Госдумы призвал и местные власти, и депутатов парламента ответственно подойти к решению проблемы. И пообещал регулярно приезжать и лично принимать участие в работе специальной комиссии по вопросам долевого строительства.