Обманутые дольщики ждут помощи Вячеслава Володина

Жители Саратовской области рассчитывают на помощь спикера Госдумы в решении вопроса обманутых дольщиков. В регионе эта проблема стоит очень остро. В реестре проблемных числятся 25 домов, около трех тысяч семей остались без нового жилья и вложенных в его строительство денег. На завершение всех объектов необходимо более 2,7 миллиарда рублей.

Несмотря на сезон отпусков в Госдуме спикер нижней палаты Вячеслав Володин приехал в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Одной из важнейших тем для обсуждения с местными властями станет судьба обманутых дольщиков. В ходе визита думский спикер совместно с региональными чиновниками проведет совещание по этому вопросу.



После прибытия в регион Вячеслав Володин уже осмотрел реконструируемое здание местного драмтеатра. В настоящее время здесь ведутся отделочные работы. На сегодняшний день завершена отделка фасада, смонтированы системы вентиляции и пожарной безопасности, здание подключено к коммуникациям, устанавливается театральное оборудование. Одновременно обустраивается прилегающая к театру парковая зона.



Как ожидается, уже в начале осени на обновленной сцене пройдет театральный фестиваль малых городов области. В рамках него планируется торжественное открытие реконструированного Балашовского театра – одного из старейших в области (через год ему исполняется 100 лет). Отметим, что театр не имел собственного здания с 1989 года, когда его эксплуатация стала опасной для жизни.

После завершения работ по реконструкции, актеры наконец-то обретут постоянную крышу над головой. Одновременно со строительными работами, ведущимися снаружи и внутри здания, идет обустройство прилегающей парковой зоны, сообщает Regnum. Она включает в себя центральную площадку перед театром и сквер.

Во время фестиваля планируется, что на вновь открывшейся сцене выступят артисты Большого театра России, Государственного театра наций, МХТ имени Чехова, Александрийского театра, Балаковского ТЮЗа, Балашовского драмтеатра, Вольского драматического театра, Саратовского областного театра оперетты и театров Прихоперья (Волгоградская, Пензенская, Воронежской области).