На российской границе поймали отряд из пяти вьетнамцев

В 15 метрах от российской границы в Псковской области были задержаны пять граждан Вьетнама без документов на право выезда из страны и их проводник-россиянин, передает Flashnord. Сообщается, что отряд ночью выдвинулся пешком через лесной массив, чтобы таким образом попасть в Латвию. Все они были задержаны. Иностранцы были приговорены к шести месяцам в колонии общего режима, россиянин – к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.