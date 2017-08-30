Крым прощается с "Тавридой"

Традиционный молодежный форум, проходивший на полуострове, подошел к концу. Сегодня состоялось официальное закрытие последней смены в 2017 году. Как и в прошлые годы, финальный заезд собрал на Бакальской косе молодых журналистов, представляющих все регионы страны. Участники смены, проводившейся в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, вместе с представителями профессионального сообщества, исполнительной и законодательной власти обсудили наиболее актуальные вопросы работы СМИ и повседневной жизни, обменялись опытом и расширили круг знаний в профильных школах и в ходе мастер-классов.

Для молодых журналистов из регионов профильная смена на форуме "Таврида" – отличная возможность не только обменяться опытом с коллегами, но и задать наиболее волнующие их вопросы известным коллегам, экспертам и представителям власти. С 26 по 31 августа около 300 молодых людей познавали тонкости профессии. В этом году одним из кульминационных моментов смены стал запуск еще одного направления работы Общероссийского народного фронта – "Молодежка ОНФ".

Его основная задача – создать площадку для реализации идей молодежи, причем, не просто помогать разрабатывать проекты, а вести их от начала до конца. По словам главы департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича, сегодняшняя молодежь готова и хочет действовать здесь и сейчас." Мы намерены помогать не просто разрабатывать проекты, а доводить начатое до конца", – сказал он.





Как отметил, в свою очередь, координатор "Молодежки ОНФ", депутат Госдумы Сергей Боярский, поводом для создания этого направления стал запрос из регионов: "Мы готовы оказывать нашей молодежи содействие в продвижении их проектов".



В рамках нового направления работы уже в октябре будет запущен конкурс работ, связанных с образом будущего. Проекты победителей будут представлены главе государства, рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов. "Мы хотим предложить, чтобы молодежь рассказала о своем видении этого образа, заявил он. – Две номинации. "Эссе" – это для интеллектуалов, которые в пятистраничном тексте по какой-то заданной теме (власть, образование, здравоохранение) должны предложить амбициозную идею, прорывную, может быть альтернативу тому, что есть". Вторая номинация – "Креатив", в рамках которой участникам надо будет нарисовать, изложить в стихах или сделать видеоролик об образе будущего.

Не исключено, что в рамках "Молодежки ОНФ" будут проводиться популярные нынче баттлы для молодежных команд. "Мы это тоже рассматриваем, сказал Алексей Анисимов. – На своем YouTube-канале, интернет-канале, где студенческие коллективы будут принимать в этом участие, будем пробовать". Участвовать в этих "битвах" будут команды молодежи, при этом они не будут касаться политических вопросов.







В последний день смены журналистов гостем форума стал глава Крыма Сергей Аксенов. В ходе общения с представителями СМИ он ответил на многочисленные вопросы, касающиеся жизни региона. Так, по его словам, уже до конца года на полуострове может быть отменен роуминг. "Роуминг для Крыма – это какая-то глупость, – заявил он, отвечая на вопрос участника форума. – Крым – полноценный субъект Российской Федерации. Какой может быть роуминг в рамках одной страны?"



Речь зашла и о тарифе курортного сбора. По словам главы региона, решение по этому вопросу будет озвучено в ноябре. При этом, Аксенов уточнил, что плата может быть и вовсе нулевой. Это произойдет, если будет видно, что сбор доставляет неудобство туристам. "В любом случае, до ноября мы проводим такие расчеты, и в ноябре позицию опубликуем", – сказал он.

Напомним, форум "Таврида" объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы, его цель – формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи страны. Мероприятие объединило на своей площадке более трех тысяч молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подали более 13 тысяч человек.