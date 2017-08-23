"Таврида" встречает молодых журналистов

В этом году для молодых журналистов подготовлена особенная программа, которая кардинально отличается от того, что было на "Тавриде" раньше. Основные мероприятия пройдут на профильных площадках – телешколе, интернет-школе и школе печатных СМИ, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
Кроме того, молодые журналисты примут участие в панельных дискуссиях, творческих встречах, где обсудят главные проблемы журналистики. Каждый образовательный день будет посвящен одному из проектов Общероссийского народного фронта, а вечерами для участников будет организована площадка, где пройдут творческие встречи с известными журналистами и медиаменеджерами.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"
проходит в Крыму с 2014 года. Организаторами форума выступают Федеральное
агентство по делам молодежи и "Роспатриотцентр". Организатором смены для молодых журналистов выступил ОНФ.
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