"Таврида" встречает молодых журналистов

Смена для молодых журналистов стартует 26 августа на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида". Она станет заключительной на нынешнем форуме, в Крым приедут блогеры, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы.

В этом году для молодых журналистов подготовлена особенная программа, которая кардинально отличается от того, что было на "Тавриде" раньше. Основные мероприятия пройдут на профильных площадках – телешколе, интернет-школе и школе печатных СМИ, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

Кроме того, молодые журналисты примут участие в панельных дискуссиях, творческих встречах, где обсудят главные проблемы журналистики. Каждый образовательный день будет посвящен одному из проектов Общероссийского народного фронта, а вечерами для участников будет организована площадка, где пройдут творческие встречи с известными журналистами и медиаменеджерами.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проходит в Крыму с 2014 года. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и "Роспатриотцентр". Организатором смены для молодых журналистов выступил ОНФ.

