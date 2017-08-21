Путина уговорили сняться в рекламе

Президент России Владимир Путин встретился с участниками молодежного лагеря "Таврида" на Бакальской косе в Крыму. Глава государства ответил на вопросы молодых людей.

Владимиру Путину показали лагерь, а затем продемонстрировали поделки, сделанные школьниками. Президент России отметил, что ему понравилось все увиденное, но главное, чтобы положительные эмоции испытывали сами участники смены, пишет "Московский Комсомолец".

Не удержался: Путину в "Тавриде" показали свистульки из глины, взял одну со стола, свистнул pic.twitter.com/1dawL49kBO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 августа 2017 г.

Необременительный характер дискуссии позволил Путину расслабиться, и после обещаний "подумать и разобраться" в предложениях молодежи он перешел к экспромтам. Так, молодому дизайнеру Светлане президент заявил, что его взгляды на женскую моду изменились. Теперь он считает, что создавать наряды – настоящее искусство.

- Представьте, у вас самый большой оркестр в мире

Путин: Самый большой у Цзинпиня

- А для вас что главное?

- В моем оркестре - порядочность! pic.twitter.com/xDoTZ71BJc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 августа 2017 г.

Путин рассказал, что не "заморачивается" по поводу одежды и просто надевает то, что висит в шкафу. "Главное, чтобы было удобно, но, конечно, хочется выглядеть прилично. Стиль у меня самый простой, деловой – он примерно одинаков у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности", – пояснил глава государства.

Лучшее фото "Тавриды": Участники лагеря, Путин и подаренный ему талисман-тигренок, сделанный детьми из детдомаhttps://t.co/4JeK628KJ9 pic.twitter.com/GqhGQSF5RN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 августа 2017 г.

Дизайнер также поинтересовалась у президента, готов ли он принять участие в рекламной кампании одежды для инвалидов, передает "Газета.ru". "Этой одежды – согласен!" – ответил Путин.