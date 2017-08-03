Путин запустил Нижне-Бурейскую ГЭС

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске Нижне-Бурейской ГЭС. Глава государства посетил объект во время официального визита в Амурскую область.
Строительство велось с 2010 года. Нижне-Бурейская ГЭС считается крупнейшим из энергетических объектов, возведенных в современной России, передает Life.ru.
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