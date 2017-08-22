Выпускница попала в реанимацию после страстной ночи

Несчастный случай произошел в Башкирии. В центральную больницу села Толбазы Аургазинского района Республики Башкортостан на скорой привезли несовершеннолетнюю девушку, которой понадобилась медицинская помощь после секса.

Врачи оказали девушке неотложную медицинскую помощь и после вмешательства хирургов отправили в отделение реанимации. Прогноз медиков благоприятный: до свадьбы заживет, сообщает Mash. Характер полученных девушкой травм медицина не разглашает.

"Мне 17, она – первокурсница. Все было по обоюдному согласию, только я чутка перестарался", – цитирует издание "Уфа1" юного героя-любовника. Ему придется плотно пообщаться с правоохранителями: обо всех подобных случаях медики обязаны докладывать в компетентные органы.



Сотрудники следственного комитета в ближайшее время проведут по этом случаю тщательную проверку. Скорее всего, состава преступления найдено не будет – оба несовершеннолетние, все произошло по взаимному согласию – а значит, малолетний мачо не станет фигурантом уголовного дела.

Отвечать по закону юноше пришлось бы, если бы его девушка получила тяжелые травмы и ее здоровью был бы нанесен существенный вред, или если девушка обратилась бы в органы с соответствующим заявлением. Позже в беседе с сотрудниками правоохранительных органов страстный любовник признал, что не смог сдержаться из-за собственной неопытности.