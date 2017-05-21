Сбежавший из СИЗО опасный преступник задержан под Челябинском

На станции Миасс Челябинской области был задержан Сергей Рудиковский, который утром 21 мая сбежал из СИЗО. "Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника", – цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства. Других подробностей произошедшего пока не разглашается. Напомним, 34-летний Сергей Рудиковский осужден сразу по нескольким тяжким статьям за убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и приговорен к 24 годам лишения свободы.