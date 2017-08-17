Убийцу 4-летнего мальчика спасли от суда Линча

Сотрудники правоохранительных органов Владивостока задержали уроженца КНР по подозрению в убийстве четырехлетнего мальчика. Родители покойного пытались устроить над обвиняемым самосуд.

"Задержан подозреваемый. Им оказался гражданин КНР. Предварительно, ребенок был задушен", – рассказал информированный источник агентству "Интерфакс – Дальний Восток". В региональном управлении МВД уточнили, что в убийстве обвиняется 29-летний мужчина, который проживал по соседству с семьей мальчика.

Сообщается, что тело убитого было обнаружено в сумке в квартире подозреваемого. Он якобы планировал вынести тело ребенка из дома, но он не смог, так как у его дома регулярно дежурили полицейские. По неподтвержденным данным, китаец в день преступления находился в депрессии и был сильно пьян.

Как только стражи порядка вывели мужчину на улицу, на него напали родственники и родители мальчика, передает телеканал "РЕН ТВ". Ранее у китайца наблюдались проблемы с психикой. Более того, его уже обвиняли в нездоровом сексуальном влечении к детям, за что его однажды избили. Во Владивостоке мужчина проживал, но не работал, он находился на попечении у родственников, которые пересылали ему деньги.

После того, как стражи порядка вынесли тело мальчика из дома, родственники долгое время не позволяли им отправить тело в морг. "Назначена экспертиза, чтобы установить причину смерти. Расследование продолжается", – рассказал представитель регионального управления Следственного комитета России. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сейчас стражи порядка решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщает РИА "ФАН".

Напомним, мальчик вышел из дома 14 августа 2017 года без сопровождения родителей и пропал. На поиски несовершеннолетнего отправились около 500 человек, среди них – волонтеры и сотрудники Росгвардии.

Похожая трагедия произошла в начале августа 2017 года в районе села Желобово в Рязанской области. Стражи порядка обнаружили на автодороге тело тринадцатилетней девочки с множественными колото-резаными проникающими ранениями. Спустя несколько дней суд арестовал по подозрению в убийстве ранее судимого 36-летнего житель Ухоловского района.