Дебош на самолете по пути в Москву устроил топ-менеджер крупной компании

В Перми экстренно сел самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву. Экипаж принял решение совершить посадку из-за дебоша на борту.
Потасовку устроил топ-менеджер энергетической компании "Алтай-Кокс" Олег Скороходов, передает РЕН ТВ. Полиция задержала злоумышленника, проводится проверка.
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