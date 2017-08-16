Минпром вытаскивает Зауралье со дна рейтингов АСИ

Курганский индустриальный парк вошел в реестр индустриальных парков Минпромторга. Решение ведомства поможет одному из самых закредитованных регионов страны подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив.

Пока Зауралье находится на одной из последних позиций рейтинга АСВ, но льготы для предпринимателей должны привлечь сюда новых инвесторов. Приказ Министерства промышленности и торговли был подписан в начале августа. Новый статус площадки предоставляет резидентам парка дополнительные возможности для развития своего бизнеса. Сейчас им доступны субсидии и бюджетные инвестиции, особые условия по кредитам.

Инвесторов, желающих вложить свои средства, ждут существенные льготы: ставки налога на имущество, транспортного и земельного налогов для них будут равны нулю, ставка налога на прибыль составит всего 13,5%. Льготы по платежам за землю будут действовать бессрочно, по остальным – в течение пяти налоговых периодов, сообщает Ura.ru.





"Это еще один инструмент промышленной политики в регионе. Теперь мы имеем практически полный спектр предложений промышленных площадок для любого инвестора", – так прокомментировал решение Минпромторга первый заместитель директора департамента промышленности Курганской области Сергей Горбачев.

Председатель совета директоров Курганского индустриального парка Владимир Бабяк, в свою очередь, выразил уверенность в том, что такие льготы привлекут новых резидентов на курганскую площадку.

Первый индустриальный парк в Зауралье площадью 24 гектара был создан по решению правительства Курганской области для развития региональной экономики. Первым резидентом в нем стал "Курганский завод комплексных технологий", выпускающий газопоршневые и дизельные установки, которые успешно работают даже в суровых условиях Арктики. Предприятие также производит источники резервного энергоснабжения и газодожимные компрессоры для объектов "Интер РАО" в Калининграде.





Парк очень удобно расположен, он находится в Западном районе Кургана, где в шаговой доступности есть вся необходимая городская инфраструктура. В парке уже сейчас есть все для запуска производства, поэтому инвестор в короткие сроки с минимальными затратами может оперативно начать выпуск продукции.

"Мы делаем ставку на привлечение предприятий, работающих в области машиностроения, металлообработки, производства машин и оборудования, строительных материалов".

"На территории парка совершенно точно не будет вредных производств, потому что парк расположен в оживленной части города", – рассказал директор Управляющей компании парка Игорь Сергеев.

Еще один плюс – на территории парка расположена ТЭЦ "Западная" и потому для резидентов установлены низкие тарифы на тепло и свет. "Открытие мини-ТЭЦ нам очень выгодно, поскольку мощность до 25 мегаватт не требует перепродажи через оптовый рынок и идет по договорной цене для потребителей", – говорил ранее губернатор Курганской области Алексей Кокорин.





Мощности станции достаточно не только для того, чтобы полностью обеспечить электроэнергией всех промышленных потребителей на территории парка, но и ближайшие жилые районы.

Председатель совета директоров "Интертехэлектро – Новая генерация" Артем Биков подтвердил поддержку проекта властями Курганской области: "Администрация региона много делает для повышения предпринимательской инициативы у курганцев, для создания благоприятного режима новым производствам. Запал, с которым власти ведут работу, вдохновляет, и мы делаем все, чем мы можем быть полезны в этой непростой работе", – отметил Биков.