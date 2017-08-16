Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе
Сотрудники МВД по Иркутской области сообщили, что пострадавшим оказался местный житель. Не подумав о безопасности, нетрезвый мужчина перелез через забор с целью покормить трех взрослых медведей.
В итоге один из хищников оторвал ему руку, передает НТВ. Пострадавшего увезли
в больницу. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
Первый канал теряет звездных ведущих
Певица уверяет, что ругалась с мужем "очень серьезно"
Актрису съел рак
Актер сражен страшным известием