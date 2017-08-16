Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе

ЧП случилось 15 августа в городе Шелехове Иркутской области. Пьяный 42-летний посетитель придорожного кафе решил покормить медведей, которые находились в вольере.

Сотрудники МВД по Иркутской области сообщили, что пострадавшим оказался местный житель. Не подумав о безопасности, нетрезвый мужчина перелез через забор с целью покормить трех взрослых медведей.

В итоге один из хищников оторвал ему руку, передает НТВ. Пострадавшего увезли в больницу. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

