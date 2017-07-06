Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении отправить в отставку трех министров региона – курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Кроме того, он также хочет уволить по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

По словам Аксенова, "ряд важных кадровых решений" будет принят 7 июля на внеочередной сессии Госсовета республики. В частности, на месте Стрельбицкого он видит руководителя регионального представительства МИА "Россия Сегодня" – "РИА Крым" Вадима Волченко.

"Также будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК "Черноморнефтегаз", – написал глава Крыма на своей странице в Facebook. На его место он намерен предложить кандидатуру главы администрации Судака Владимира Серова.

Сергей Аксенов добавил, что кадровые изменения произойдут не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. "В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров – естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти", – заявил политик.

Пользователи Сети отреагировали на кадровые перестановки положительно. "Рациональная решение. Менять что-то уже пора было", "Правильное решение. Неприкасаемых нет. Тем более, чем больше свежей крови вольется в работу, тем лучше", "Совершенно нормальные процессы. Надеюсь, кадровые изменения пойдут на пользу Крыму)", - пишут комментаторы.