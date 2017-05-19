Крым избавляется от бандитского наследия Киева

Власти Республики Крым предложили внести изменения в федеральное законодательство, позволяющие изымать земельные участки, выданные с нарушениями еще в то время, когда полуостров находился в составе Украины. Общая стоимость таких владений, по предварительной оценке, превышает один миллиард долларов.

Поправки к федеральному конституционному закону "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым..." подготовило руководство региона. О проблеме с земельными участками, выданными с нарушениями, глава республики Сергей Аксенов сообщил вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Выяснилось, что местные власти до сих пор не имеют инструмента, который позволил бы изымать такие участки. Речь идет о тех случаях, когда земля имеет неверный юридический статус: например, расположена на территории общего пользования – на пляжах или в парках.

Общая стоимость участков, оставшихся в качестве бандитского наследия Киева, превышает один миллиард долларов. Один из чиновников Крыма сообщил газете "Коммерсантъ", что Козак просил подготовить соответствующие поправки еще в апреле 2017 года.

Глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня отметила, что вопрос действительно острый. Местные власти не могут проверить подлинность документов на землю, выданных Киевом.

"Например, посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом. И у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов", – заявила эксперт.