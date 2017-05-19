Крым избавляется от бандитского наследия Киева

Смертельный наезд в Нью-Йорке Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Пятница 19 мая
Лента новостей
13:10
В Госдуме пройдут парламентские слушания по реновации
13:07
Танцующий богатырь из трейлера Disney бьет рекорды (видео)
12:52
Аварийное жилье могут включить в программу реновации
12:45
В сети "МегаФон" произошел массовый сбой
12:41
В законе пропишут возможность отказа от реновации
12:35
Флагманский фрегат стал позором флота Украины
12:29
В Швеции отменили арест Ассанжа
12:17
Случайная беременность прибавила Ручке проблем
12:17
На Марсе найден кассовый аппарат
12:16
ЦБ предупредил россиян о росте цен на продукты
12:16
Кафельникова – известной певице: Гори в аду
12:12
Калашникова показала округлившийся живот
12:09
Прием поправок в законопроект о реновации продлен
11:47
Лидер Soundgarden Крис Конелл покончил с собой
11:37
В Москве напали на семью создателя технологии ЭКО
11:32
России и Белоруссии предсказали новую "братскую войну"
11:27
Медленный интернет признали угрозой для здоровья
11:24
Дочь Гогунского пожаловалась на Пугачеву
11:13
Почему москвичи выбирают реновацию
11:12
После позора Юля Ковальчук прячет фигуру
11:12
Главные события Москвы с 19 по 25 мая
11:11
Ребенка Алены Кравец затравили в школе
11:03
Мутко заявил об отставке Исинбаевой
10:48
В центре Москвы раскопали древнюю мостовую
10:44
Кумиром миллионов детей стал Павел Прилучный
10:42
Возмущенный Папа Римский вызвал на ковер украинского посла
10:36
Опубликовано уникальное видео парада Победы (видео)
10:08
Королеву красоты обвинили в ограблении бывшего мужа
10:03
Резиновые уточки травят российских детей
09:57
Трамп придумал план мести Обаме
09:50
На оранжевой ветке московского метро случился коллапс
09:28
Алексей Чадов публично оскорбил Ольгу Бузову
09:22
Барановская оплачивает тренера Аршавину
09:14
Какие страны уйдут под воду
09:08
Гребенщикова осудили за концерт в Киеве
08:58
В Госдуму внесен пакет поправок к закону о реновации
08:55
Многокилометровая пробка парализовала юг МКАД
08:38
Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке
08:36
Звезда "Дома-2" показала ужасные синяки перед свадьбой
08:35
Под Москвой случился крупный пожар
08:32
Китайские летчики унизили американцев в небе
08:20
Опубликованы страшные кадры наезда на толпу в Нью-Йорке
07:57
Россия приготовила новое потрясение для Лукашенко
21:59
Киев высмеяли за желание допросить Сталина и Берию
21:49
Подружка Ассанжа показала фото после смены пола
21:47
Голые актрисы и модели поддержали Звягинцева в Каннах
21:13
Смертельный наезд на толпу в Нью-Йорке устроил бывший военный
21:06
В Москве во рту у школьника взорвалась электронная сигарета
20:56
Тарасов заговорил о брачном контракте с Костенко
20:56
Мечтательный Порошенко пригрозил переименовать Крым
20:51
Хакеры украли данные миллионов гурманов
20:21
Роковая красотка Захарова произвела фурор
20:03
США нанесли удар по сторонникам Асада в Сирии
19:58
Подсидевшая Орлову Жужа похвасталась прелестями
19:55
Россия увеличила свои международные резервы
19:49
Названа причина смертельного ДТП в центре Москвы
19:42
Россия всухую разгромила Чехию на чемпионате мира
19:31
Травмированной Липницкой дали еще один шанс
19:18
Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка (фото)
19:13
Москву наградили престижной премией
18:47
Как Юрий Андропов разгромил диссидентов
18:45
В России появится новый обязательный ЕГЭ
18:19
Обложка журнала Time вызвала скандал в США
18:18
"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе
18:17
Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
18:11
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
17:53
Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью
17:50
Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве
17:41
Москвичам пообещали новое похолодание
17:24
Американская элита подготовила срочную замену Трампу
17:18
Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора
17:05
Садальский довел до слез сообщением о смерти матери
16:59
У британского королевского гвардейца сдали нервы (видео)
16:54
Как соискателям из регионов найти хорошую работу
16:52
Кейт Миддлтон стремительно стареет
16:39
Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян
16:34
Савченко наплевала на решение Верховной рады
16:28
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
16:22
Светикову назвали внебрачной дочерью Киркорова
16:22
Усманов очаровал Захарову ответом Навальному
16:12
Маликов увел возлюбленную у звезды интернета
16:12
Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии
16:11
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
16:07
Как гуманитарные НКО экспортируют "демократию"
15:56
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
15:29
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий
15:28
Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:07
Почему у Андрея Малахова нет детей
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Боня и Исинбаева очаровали Канны
Почему у Андрея Малахова нет детей
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Дочь Навки обругали после эфира
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Регионы

Крым избавляется от бандитского наследия Киева

Балаклава, Крым. Фото: Alexander Aksakov/Getty Images
Власти Республики Крым предложили внести изменения в федеральное законодательство, позволяющие изымать земельные участки, выданные с нарушениями еще в то время, когда полуостров находился в составе Украины. Общая стоимость таких владений, по предварительной оценке, превышает один миллиард долларов.
прочитано 3333 раза

Поправки к федеральному конституционному закону "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым..." подготовило руководство региона. О проблеме с земельными участками, выданными с нарушениями, глава республики Сергей Аксенов сообщил вице-премьеру Дмитрию Козаку.

ПО ТЕМЕ

Мечтательный Порошенко пригрозил переименовать Крым

Крым на "Евровидении" променяли на трансвестита Сердючку

Врагам Крыма резервируют места на Колыме

Выяснилось, что местные власти до сих пор не имеют инструмента, который позволил бы изымать такие участки. Речь идет о тех случаях, когда земля имеет неверный юридический статус: например, расположена на территории общего пользования – на пляжах или в парках.

Общая стоимость участков, оставшихся в качестве бандитского наследия Киева, превышает один миллиард долларов. Один из чиновников Крыма сообщил газете "Коммерсантъ", что Козак просил подготовить соответствующие поправки еще в апреле 2017 года.

Глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня отметила, что вопрос действительно острый. Местные власти не могут проверить подлинность документов на землю, выданных Киевом.

"Например, посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом. И у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов", – заявила эксперт.

Автор: Евгений Мышко19 мая 2017, 08:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как россияне поздравили Крым

567

комментарии

Политика

Трамп придумал план мести Обаме
Мечтательный Порошенко пригрозил переименовать Крым
Как Юрий Андропов разгромил диссидентов
В Госдуму внесен пакет поправок к закону о реновации

Шоу-бизнес

Бузова развлекает Борщеву в душе
Джигурда сокрушил беременную Анисину
Случайная беременность прибавила Ручке проблем
Кафельникова – известной певице: Гори в аду

Проишествия

Опубликованы страшные кадры наезда на толпу в Нью-Йорке
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
Солист известной группы скончался в Детройте

Lifestyle

Гребенщикова осудили за концерт в Киеве
Гребенщикова осудили за концерт в Киеве
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон стремительно стареет

Якобы герцогиня плохо выглядит из-за холодности мужа
Регионы

Крым избавляется от бандитского наследия Киева

Земли на полуострове выдавали незаконно
Шоу-бизнес

Случайная беременность прибавила Ручке проблем

Почему Надя Ручка лишила комнаты будущего ребенка
Шоу-бизнес

Кафельникова – известной певице: Гори в аду

Юная модель пришла в ужас от творчества артистки

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке
Голые актрисы и модели поддержали Звягинцева в Каннах
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club

Спорт

Мутко заявил об отставке Исинбаевой
Травмированной Липницкой дали еще один шанс
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России

Регионы

В Крыму готовятся к наплыву киевских диверсантов
На Урале спор из-за шансона привел к поножовщине
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru