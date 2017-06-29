Киев "решился" на радикальные изменения в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко поручил конституционной комиссии подготовить проект изменений в основной закон относительно статуса Крыма. Автономная республика – такой статус присвоен полуострову на Украине – не может существовать в составе унитарного государства.

"Мы работаем только по статусу Крыма, потому что поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может существовать в составе унитарной страны", – заявил депутат от Радикальной партии, член конституционной комиссии Юрий Чижмарь в эфире программы "Итоги дня" на украинском "5 канале". В новейшей истории Украины Крым всегда считался автономией в составе унитарного государства.

На это юридическое противоречие неоднократно указывали эксперты, но только сейчас глава государства распорядился проработать крымский вопрос. "Комиссия получила, скажем так, поручение президента работать именно над разделом десятым, где описан статус Автономной Республики Крым", – подтвердил Чижмарь.

Как писали Dni.Ru, полуострову грозило снижение статуса и урезание полномочий, если бы он не воссоединился с Россией. Украинское государство, "стиснув зубы", терпело автономию, заявил глава Общественной палаты Крыма, бывший вице-спикер парламента республики Григорий Иоффе.

"Все годы мы испытывали на себе пресс украинского государства, которое сквозь зубы позволяло нам этот статус выдерживать. Перед самым государственным переворотом Януковичу вздумалось изменить Конституцию, в которой была отдельная глава "Автономная Республика Крым", – отметил экс-депутат. Напомним, что на референдуме в марте 2014 года 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя отдали голоса за воссоединение полуострова с Россией.