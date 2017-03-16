Крым празднует годовщину воссоединения с Россией
Празднование началось с возложения цветов к памятнику Народному ополчению. После этого началось само шествие, которое возглавил глава Республики Крым Сергей Аксенов, а также председатель регионального парламента Владимир Константинов.
Участники марша растянули над своей колонной огромные крымский и российский флаги. При этом с обеих сторон улиц, по которым проходило шествие, собрались множество крымчан, которое приветствовали участников мероприятия. На шествии скандировали "Крым с Россией навсегда", "Крым и Россию ждет успех", "Мы всегда едины".
Мероприятие закончилось у стен республиканского парламента в центре Симферополя. Там участники шествия провели торжественный митинг под девизом "Крым – территория мира".
Референдум о статусе Крымского полуострова состоялся 16 марта 2014 года. За воссоединение с Россией высказались более 96% проголосовавших.
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