В Норильске врача скорой избили за медлительность

В Норильске правоохранители изучают обстоятельства нападения на врача. По предварительным данным, его избили во время выезда на экстренный вызов.
"Друзьям больного показалось, что медработник слишком медленно выполняет необходимые манипуляции, и они нанесли ему несколько ударов", – сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По факту случившегося проводится проверка.
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