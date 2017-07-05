На конкурсе плакатов к "Нашествию" объявили победителя
Оргкомитет наградил лучшего автора плакатов сразу четырьмя билетами на фестиваль. Сама Катя Фирсова рассказала, что решила принять участие в конкурсе ради прикола, но при этом девушка еще не определилась, за кого отдаст голос на выборах президента фестиваля.
В этом году на "Нашествии" впервые выбирают президента культового фестиваля. Кандидатами на это звание стали 50 легендарных российских музыкантов, в числе которых – Юрий Шевчук, Валерий Кипелов, Сергей Шнуров, Константин Кинчев и другие.
Во второй этап прошли 15 человек, чьи имена окажутся в специальном бюллетене. Проголосовать за них смогут гости фестиваля с 7 по 9 июля. Итоги выборов объявит специально приглашенная на "Нашествие" глава ЦИК России Элла Памфилова.
Сегодня, 5 июля стала известна программа фестиваля. Организаторы "Нашествия" приготовили для посетителей несколько подарков. В частности, помимо выступлений музыкантов, гости фестиваля увидят шоу Братьев Сафроновых и побывают на театральном представлении.
Официальное открытие пройдет 7 июля на главной сцене в Большом Завидове. Первым выступит Вячеслав Бутусов с хором юных Александровцев, затем на сцену поднимутся группы "Кукрыниксы", "Сплин", "Кипелов" и хедлайнер первого дня – "Пилот". После выступления группы Ильи Черта пройдет показ авторской музыкально-драматической постановки Саши Петрова "Зановородиться".
Субботняя программа начнется с выступления групп "Алиса" и "Мельница". После этого в небе над "Нашествием" появится пилотажная группа "Русские витязи". Хедлайнером станет группа "Браво".
9 июля начнется с музыки группы "Ундервуд". Затем на сцене появятся НАИВ, ГильZа, Uma2rman, "Анимация", СЛОТ, "Калинов мост", Глеб Самойлов и The Matrix, "Танцы минус", "Пикник" и LUMEN. Хедлайнером фестиваля стала группа "ДДТ". Завершится главное приключение года традиционным грандиозным салютом.
Известная фигуристка меняется на глазах
Яркая блондинка раскрыла секрет своей личной жизни
Продюсер высказался о недуге экс-солиста "Иванушек"
Президент США не заметил свой лимузин