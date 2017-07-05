На конкурсе плакатов к "Нашествию" объявили победителя

Оргкомитет рок-фестиваля "Нашествие" определил победителя конкурса плакатов в преддверие выборов президента музыкального фестиваля. Интересно, что лучшими признаны сразу четыре работы, которые представила на конкурс Катя Фирсова из Нижнего Новгорода.

Оргкомитет наградил лучшего автора плакатов сразу четырьмя билетами на фестиваль. Сама Катя Фирсова рассказала, что решила принять участие в конкурсе ради прикола, но при этом девушка еще не определилась, за кого отдаст голос на выборах президента фестиваля.

В этом году на "Нашествии" впервые выбирают президента культового фестиваля. Кандидатами на это звание стали 50 легендарных российских музыкантов, в числе которых – Юрий Шевчук, Валерий Кипелов, Сергей Шнуров, Константин Кинчев и другие.

Во второй этап прошли 15 человек, чьи имена окажутся в специальном бюллетене. Проголосовать за них смогут гости фестиваля с 7 по 9 июля. Итоги выборов объявит специально приглашенная на "Нашествие" глава ЦИК России Элла Памфилова.

Сегодня, 5 июля стала известна программа фестиваля. Организаторы "Нашествия" приготовили для посетителей несколько подарков. В частности, помимо выступлений музыкантов, гости фестиваля увидят шоу Братьев Сафроновых и побывают на театральном представлении.

Официальное открытие пройдет 7 июля на главной сцене в Большом Завидове. Первым выступит Вячеслав Бутусов с хором юных Александровцев, затем на сцену поднимутся группы "Кукрыниксы", "Сплин", "Кипелов" и хедлайнер первого дня – "Пилот". После выступления группы Ильи Черта пройдет показ авторской музыкально-драматической постановки Саши Петрова "Зановородиться".

Субботняя программа начнется с выступления групп "Алиса" и "Мельница". После этого в небе над "Нашествием" появится пилотажная группа "Русские витязи". Хедлайнером станет группа "Браво".

9 июля начнется с музыки группы "Ундервуд". Затем на сцене появятся НАИВ, ГильZа, Uma2rman, "Анимация", СЛОТ, "Калинов мост", Глеб Самойлов и The Matrix, "Танцы минус", "Пикник" и LUMEN. Хедлайнером фестиваля стала группа "ДДТ". Завершится главное приключение года традиционным грандиозным салютом.



