Начался второй этап выборов президента "Нашествия"

В ближайшую неделю из всех кандидатов будут выбраны 10 с наибольшим количеством голосов. Они-то и продолжат борьбу. Ранее любой желающий мог выдвинуть своего кумира для участия в предварительном отборе. Всего поступило больше 750 заявок.



В числе выдвинутых кандидатов – легендарные артисты и самовыдвиженцы из народа. В ходе интернет-голосования, которое длится с 26 июня по 2 июля, будут выбраны 10 человек. Их имена попадут в бюллетени для выборов, которые состоятся на фестивале "Нашествие" с 7 по 9 июля.

Среди кандидатов обозначились уже явные лидеры и аутсайдеры. Наибольшее число заявок был подано за Валерия Кипелова. С отрывом в сотню голосов за ним следует экс-"нанаец" Владимир Левкин. Он является самовыдвиженцем и наступает лидеру на пятки.

За Кипеловым и Левкиным с большим отрывом следуют Константин Кинчев и Юрий Шевчук, Сергей Шунров и Андрей Князев, а также Илья Черт. Как сообщает НСН, почти с равными результатами подошли к финишу первого этапа самовыдвиженец Роман Горев, Глеб Самойлов, Сергей Бобунец, Эдмунд Шклярский, Владимир Шахрин и Лусинэ Геворкян.

Кстати, за нее, слову, из всех женщин-кандидатов за Лу пришло наибольшее число заявок. Про Диану Арбенину, Хелавису и Светлану Сурганову поклонники писали менее активно. И уж совсем совсем слабо представлены в предварительном списке кандидатов Земфира и Линда.

Большим сюрпризом для организаторов стало выдвижение в президенты "Нашествия" Верки Сердючки и Аллы Пугачевой. А включение в президентскую гонку Юрия Лозы было сюрпризом прежде всего для него самого. "Рокеры на меня косо смотрят, потому что я в своей книге назвал русский рок "мертворожденным ребенком", – сказал он.

Добавим, что проголосовать за любимого кандидата в рамках второго этапа президентских выборов можно на сайте "Нашего Радио". Прямые выборы президента "НАШЕСТВИЯ-2017" пройдут с 7 по 9 июля в поле Большого Завидово Тверской области. Каждому желающему Центризбирком выдаст официальный бюллетень с именами десяти кандидатов, за которых можно будет отдать свой голос. Победителя объявит со сцены рок-фестиваля лично председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.